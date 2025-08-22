29-jähriger Innviertler stoppt führerlosen Traktor

Gegen 13.16 Uhr war ein 48-Jähriger aus Schardenberg mit seinem Traktor auf der Gemeindestraße Bubing in St. Florian am Inn unterwegs. Er dürfte gesundheitliche Probleme bekommen haben und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Traktor kam links von der Fahrbahn ab und fuhr weiter quer über ein angrenzendes Maisfeld.