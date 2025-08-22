29-jähriger Innviertler stoppt führerlosen Traktor

Wegen eines internen Notfalls dürfte ein 48-Jähriger am Donnerstag in St. Florian am Inn zusammengebrochen sein. Er stürzte in den Fußraum seines Traktors, mit dem er gerade auf einer Gemeindestraße unterwegs war. Ein 29-Jähriger bemerkte den führerlosen Traktor und sprang kurzerhand darauf auf.
Gegen 13.16 Uhr war ein 48-Jähriger aus Schardenberg mit seinem Traktor auf der Gemeindestraße Bubing in St. Florian am Inn unterwegs. Er dürfte gesundheitliche Probleme bekommen haben und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Traktor kam links von der Fahrbahn ab und fuhr weiter quer über ein angrenzendes Maisfeld.
„Geistertraktor“ bemerkt
Ein Ortsansässiger (29) bemerkte die führerlose Zugmaschine und sprang kurzerhand darauf auf, den 48-Jährigen fand er im Fußraum liegend vor. Es gelang dem 29-Jährigen, den Traktor zu stoppen und somit weitere Sach- oder Personenschäden zu verhindern.
Fahrer ins Spital gebracht
Nach der Erstversorgung durch das Rotes Kreuz wurde der Ältere zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus eingeliefert. Am Maisfeld entstand durch die „Geisterfahrt“ erheblicher Flurschaden.
