Pelosi hat Taiwan schon wieder verlassen

„Diejenigen, die China beleidigen, werden bestraft“, sagte Außenminister Wang Yi am Mittwoch am Rande des Außenministertreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN im kambodschanischen Phnom Penh. China hat neben Militärmanövern mit scharfer Munition in Richtung Taiwans auch den Handel mit der Insel teilweise ausgesetzt.

Der Export von Sand nach Taiwan sei ab sofort eingestellt, teilte das Handelsministerium in Peking am Mittwoch mit. Auch die Einfuhr von Zitrusfrüchten, gefrorenem Makrelenfilet und gekühltem Fisch der Sorte Haarschwanz aus Taiwan sei ab sofort untersagt, erklärte der chinesische Zoll.