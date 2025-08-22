F1-Rückkehr rückt näher: Perez vor Unterschrift!

Die Formel-1-Rückkehr von Sergio Perez rückt immer näher: Der Mexikaner steht offenbar kurz vor der Unterschrift bei Cadillac!
Nachdem vor wenigen Tagen die Verpflichtung von Valtteri Bottas durchgesickert war, ist nun wohl auch die Entscheidung gefallen, wer das zweite Cadillac-Cockpit erhält: Das Fachportal „The Race“ berichtet, dass man sich mit Sergio Perez geeinigt hat.
Sponsorengeld und Routine
Das Cadillac-Team rückt 2026 als elfter Rennstall ins Formel-1-Starterfeld. Der im Vorjahr bei Red Bull ausgemusterte Perez ist bringt nicht nur viel Sponsorengeld aus Mexiko mit, sondern auch die Routine von 281 Grands Prix.
Bereits beim nächsten Rennen in Zandvoort könnte der 35-Jährige genauso wie der gleichaltrige Bottas offiziell präsentiert werden.
