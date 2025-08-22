Wassermassen gingen im Westen und Osten nieder

Reichlich zu tun hatten Einsatzkräfte am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag im Westen und Osten Österreichs. Starkregen hatte sowohl in Teilen Vorarlbergs als auch des Burgenlandes zu einer Vielzahl an Einsätzen geführt.
Die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) in Vorarlberg berichtete Freitagfrüh von über 370 Einsätzen innerhalb von 24 Stunden. Besonders betroffen war der Bezirk Dornbirn, der Schwerpunkt lag direkt auf der Bezirkshauptstadt. Dort gingen in 24 Stunden mehr als 130 Liter Regen pro Quadratmeter nieder.
Pegelstände in die Höhe getrieben
Keller und Tiefgaragen standen deshalb unter Wasser, Straßen und Wege wurden überflutet, stellenweise kam es auch zu kleineren Murenabgängen. Die Regenmassen ließen auch die Pegelstände vorübergehend ansteigen – so stieg etwa der Bodenseepegel innerhalb eines Tages um acht Zentimeter auf 374 Zentimeter an. Er lag damit aber um 21 Zentimeter unter dem langjährigen Durchschnitt.
Auch noch am Freitagmorgen hatten die Helfer mit Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun, wie Fotos eines Leserreporters zeigen.
Jahrhunderthochwasser vor 20 Jahren
Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren hatte 2005 ein Jahrhunderthochwasser Vorarlberg heimgesucht. Die durch das Hochwasser verursachten Schäden summierten sich auf rund 180 Millionen Euro. Das kollektive Trauma wirkt bis heute auch politisch nach, der Hochwasserschutz genießt parteiübergreifend allerhöchste Priorität.
Italientief forderte Helfer im Burgenland
Auch in Teilen des Burgenlandes mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehren mehrfach ausrücken. Besonders der Norden des Bundeslandes wurde von den Regenfällen getroffen.
In elf Gemeinden im Bezirk Neusiedl am See und in sieben Gemeinden des Bezirkes Eisenstadt-Umgebung (Burgenland) galt es, Einsätze abzuarbeiten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.