Wassermassen gingen im Westen und Osten nieder

Pegelstände in die Höhe getrieben

Keller und Tiefgaragen standen deshalb unter Wasser, Straßen und Wege wurden überflutet, stellenweise kam es auch zu kleineren Murenabgängen. Die Regenmassen ließen auch die Pegelstände vorübergehend ansteigen – so stieg etwa der Bodenseepegel innerhalb eines Tages um acht Zentimeter auf 374 Zentimeter an. Er lag damit aber um 21 Zentimeter unter dem langjährigen Durchschnitt.