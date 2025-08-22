Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zahlreiche Einsätze

Wassermassen gingen im Westen und Osten nieder

Österreich
22.08.2025 10:00
Landauf, landab hatten die Einsatzkräfte nach den Regenfällen zu tun.
Landauf, landab hatten die Einsatzkräfte nach den Regenfällen zu tun.(Bild: Krone KREATIV/H. U. Horak, Leserreporter, Krone KREATIV)

Reichlich zu tun hatten Einsatzkräfte am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag im Westen und Osten Österreichs. Starkregen hatte sowohl in Teilen Vorarlbergs als auch des Burgenlandes zu einer Vielzahl an Einsätzen geführt.

0 Kommentare

Die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) in Vorarlberg berichtete Freitagfrüh von über 370 Einsätzen innerhalb von 24 Stunden. Besonders betroffen war der Bezirk Dornbirn, der Schwerpunkt lag direkt auf der Bezirkshauptstadt. Dort gingen in 24 Stunden mehr als 130 Liter Regen pro Quadratmeter nieder.

Pegelstände in die Höhe getrieben
Keller und Tiefgaragen standen deshalb unter Wasser, Straßen und Wege wurden überflutet, stellenweise kam es auch zu kleineren Murenabgängen. Die Regenmassen ließen auch die Pegelstände vorübergehend ansteigen – so stieg etwa der Bodenseepegel innerhalb eines Tages um acht Zentimeter auf 374 Zentimeter an. Er lag damit aber um 21 Zentimeter unter dem langjährigen Durchschnitt.

Auch noch am Freitagmorgen hatten die Helfer mit Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun, wie Fotos eines Leserreporters zeigen.

(Bild: Leserreporter)
(Bild: Leserreporter)

Jahrhunderthochwasser vor 20 Jahren
Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren hatte 2005 ein Jahrhunderthochwasser Vorarlberg heimgesucht. Die durch das Hochwasser verursachten Schäden summierten sich auf rund 180 Millionen Euro. Das kollektive Trauma wirkt bis heute auch politisch nach, der Hochwasserschutz genießt parteiübergreifend allerhöchste Priorität.

Italientief forderte Helfer im Burgenland
Auch in Teilen des Burgenlandes mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehren mehrfach ausrücken. Besonders der Norden des Bundeslandes wurde von den Regenfällen getroffen.

Lesen Sie auch:
Hunderte Einsätze
Sintflutartiger Regen: Feuerwehren im Dauereinsatz
22.08.2025
Überflutete Keller
Italientief bereitete Feuerwehren viel Arbeit
22.08.2025
Jahrhunderthochwasser
Als Vorarlberg zum Katastrophengebiet wurde
22.08.2025

In elf Gemeinden im Bezirk Neusiedl am See und in sieben Gemeinden des Bezirkes Eisenstadt-Umgebung (Burgenland) galt es, Einsätze abzuarbeiten. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
157.185 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
147.495 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
119.799 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1320 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1204 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1050 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Mehr Österreich
Zahlreiche Einsätze
Wassermassen gingen im Westen und Osten nieder
Krone Plus Logo
Streit begann 2012
Umstrittene Moschee kommt nun unter den Hammer
Startschuss in Tirol
Enormer Medienrummel bei Ochsenknecht-Prozess
Krone Plus Logo
Ständig Fehlwürfe:
„Was sollen wir bitte mit der falschen Post tun?“
Motiv unklar
Mord an Frau in Leoben: Partner geständig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf