Fürstin Charlène: Gabriella war in Lebensgefahr

Starkes Zeichen einer Mutter

Für Royal-Fans zeigt sich hier eine andere Seite von Fürstin Charlène: nicht nur als Glamour-Figur an der Seite von Fürst Albert, sondern vor allem als wachsame, beschützende Mutter. Ihren Zwillingen brachte sie aus diesem Grund auch sehr früh das Schwimmen bei. Denn schwimmen zu können sei ein Geschenk, das man das ganze Leben behalte.