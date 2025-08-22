Tour Championship: Sepp Straka legt Fehlstart hin

Zuletzt hatte Straka wegen einer „Familienangelegenheit“ die BMW Championship in Baltimore ausgelassen. In der europäischen Ryder-Cup-Rangliste fiel der 32-Jährige deshalb aus den Top sechs und verlor seinen Ranglisten-Fixplatz, der für eine Teilnahme beim Turnier in New York Ende September berechtigt. Bei der Tour Championship werden keine Punkte mehr vergeben, der Weltranglisten-Zwölfte ist auf einen Captain‘s Pick angewiesen und darf diesbezüglich aber guter Dinge sein.