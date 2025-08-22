Hochhausbrand in Wels war Tat eines Feuerteufels

Am Donnerstag um 6.19 Uhr wurde die Polizei in Wels zu einem Kellerbrand beordert. Am Einsatzort eingetroffen war die Rettung und die Feuerwehr bereits vor Ort. Die Polizisten gingen gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr durch das gesamte Gebäude, und die Bewohner des Hauses wurden evakuiert.