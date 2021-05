Xi Jinping will China „unbesiegbar“ machen

Der Präsident hielt die Rede bereits am 11. Jänner während einer Studiensitzung an der Parteischule - fünf Tage nach der Erstürmung des US-Kongresses in Washington durch Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump. Dennoch wurde die Rede erst am Freitag im Parteimagazin „Qiushi“ (Wahrheit) veröffentlicht. Es ist in China üblich, dass solche Grundsatzreden erst mit großer Verspätung veröffentlicht und damit den Parteimitgliedern auch zum Studium vorgelegt werden.