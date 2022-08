China schickte 21 Kampfjets in Taiwans Luftraum

„Wer mit dem Feuer spielt, wird darin umkommen“

Die US-Aktionen in Taiwan seien „extrem gefährlich“, hieß es in einer Erklärung des chinesischen Außenministeriums. „Wer mit dem Feuer spielt, wird darin umkommen“, erklärte das Ministerium weiter. Als Reaktion kündigte China Manöver mit Schießübungen in sechs Meeresgebieten rund um die demokratische Inselrepublik an.