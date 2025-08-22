Trans-Outing: Küblböcks Verwandlung zu Lana Kaiser

Wandel zu Lana in Berlin

Als er später auf die Schauspielschule in Berlin ging, schildern viele Wegbegleiter eine Art Wesensveränderung bei Küblböck. Dort lief es für ihn nicht nach Plan. Sein Ex-Freund Manuel Pilz erzählt, er habe sich mit wenig Vorlauf „völlig gewandelt“, sei immer mehr geschminkt hinausgegangen. Ihm sei es sehr wichtig gewesen, nur noch mit dem Namen Lana angesprochen zu werden.

Küblböcks Tod nicht Hauptthema

Dann habe er sich spontan zu einer Kreuzfahrtreise entschieden. Auf dem Meer vor Neufundland (Kanada) verschwand er 2018 und wurde als vermisst gemeldet, die Behörden gingen von Suizid aus. Das bleibt aber ein Randaspekt in der Doku.