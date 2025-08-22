Vorteilswelt
14 Kilo weniger

Serena Williams brauchte Abnehm-Spritze für Erfolg

Society International
22.08.2025 10:37
Serena Williams verrät ihr Abnehm-Geheimnis – 14 Kilo weg dank Spritzen-Trend!
Serena Williams verrät ihr Abnehm-Geheimnis – 14 Kilo weg dank Spritzen-Trend!(Bild: Viennareport)

„Trainierte wie verrückt, aber die Waage bewegte sich nicht.“  Serena Williams (43) zeigt sich so schlank wie lange nicht mehr. Jetzt hat die Tennis-Ikone ganz offen über ihren verzweifelten Kampf gegen die Kilos gesprochen und eingestanden, wie sie es letztendlich geschafft hat. 

0 Kommentare

Ganze 31 Pfund (14 Kilo) hat Williams verloren – mithilfe einer GLP-1-Medikation. Hinter dem sperrigen Namen stecken die mittlerweile heiß diskutierten Spritzen, bekannt unter Marken wie Ozempic oder Mounjaro.

Die Sport-Ikone schildert im „People“-Magazin, wie schwer der Kampf nach ihren beiden Schwangerschaften war: „Ich trainierte wie verrückt, aß gesund – aber die Zahl auf der Waage bewegte sich nicht.“ Erst nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Adira im August 2023 wagte Williams den Schritt.

In einem aktuellen Instagram-Beitrag zeigt Williams ihren Erfolg in einem gelben Badeanzug: 

Hilfe nach Jahren harter Arbeit
Über die Healthcare-Firma Ro startete sie mit den wöchentlichen Injektionen – und endlich purzelten die Kilos. „Ich habe viel recherchiert, war nervös und wollte sicher sein, dass es das Richtige für mich ist. Aber jetzt bin ich einfach nur froh über die Veränderung.“

Umstrittener Trend
Williams weiß, dass der Spritzen-Trend umstritten ist. Doch sie betont: Für sie war es kein Shortcut, sondern die fehlende Hilfe nach Jahren harter Arbeit.

Heute präsentiert sich die Tennis-Legende nicht nur schlanker, sondern auch selbstbewusster: „Ich habe meine Leichtigkeit zurück – auf allen Ebenen.“

Porträt von krone.at
krone.at
