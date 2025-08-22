„Zweites Wunder“: ÖSV-Paar erneut im Babyglück

F1-Rückkehr rückt näher: Perez vor Unterschrift!
Große Freude bei Österreichs Biathleten: David und Katharina Komatz (vormals Innerhofer) sind zum zweiten Mal Eltern geworden!
Mit einem zuckersüßen Posting verkündet das ÖSV-Paar die freudigen Nachrichten. „Willkommen, unser zweites Wunder“, schreiben David und Katharina Komatz in den sozialen Medien.
Levi heißt der Neugeborene. „Wir sind so glücklich, dass du bei uns bist!“
Zweiter Sohnemann
Für das Paar ist es das zweite Kind, 2023 kam Fabio zur Welt. „Jeder Tag mit ihm ist ein Highlight. Ich freue mich immer, wenn ich heimkomme und ihn sehe. Ich genieße einfach die gemeinsame Zeit“, sagte Komatz Anfang des Jahres über seinen ganzen Stolz. Mit Sohnemann Nummer zwei ist das Familienglück nun perfekt.
