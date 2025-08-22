„Zweites Wunder“: ÖSV-Paar erneut im Babyglück

Zweiter Sohnemann

Für das Paar ist es das zweite Kind, 2023 kam Fabio zur Welt. „Jeder Tag mit ihm ist ein Highlight. Ich freue mich immer, wenn ich heimkomme und ihn sehe. Ich genieße einfach die gemeinsame Zeit“, sagte Komatz Anfang des Jahres über seinen ganzen Stolz. Mit Sohnemann Nummer zwei ist das Familienglück nun perfekt.