Brisanter Verdacht rund um den Tod von Hulk Hogan

Auch rund einen Monat nach dem Tod von Wrestling-Ikone Hulk Hogan kommt keine Ruhe in die Angelegenheit. Ein neuer Bericht, der sich auf polizeiliche Ermittlerkreise beruft, schürt einen brisanten Verdacht: Starb Hogan infolge eines ärztlichen Kunstfehlers?
Der Bericht des Portals „TMZ“ hat in den USA für ordentlich Aufsehen gesorgt. Es geht darin um einen Verdacht, der in unter Verschluss gehaltenen Polizeiakten vermerkt sei, beruft sich das Portal auf eine Quelle aus dem Kreis der Ermittler. Demnach habe ein Ergotherapeut, der Hogan kurz vor seinem Tod behandelt hatte, die Polizei auf einen möglichen ärztlichen Kunstfehler hingewiesen, der für das Ableben der Wrestling-Legende verantwortlich sein könnte.
Hogan sei bei einer Operation versehentlich der Zwerchfellnerv durchtrennt worden, so der Verdacht. Dieser Nerv spielt eine wesentliche Rolle bei der Atmung. Verhärtet wird der Verdacht durch Aussagen über den Moment des Ablebens des 71-Jährigen. Demnach habe dieser sich nicht an die Brust gefasst, wie es bei einem Herzinfarkt häufig der Fall sei, sondern habe einfach zu atmen aufgehört.
Polizei und Witwe melden sich zu Wort
Infolge des Berichts äußerte sich auch die zuständige Polizei Clearwater und erklärte, dass die Ermittlung rund um den Tod von Hogan noch nicht abgeschlossen seien: „Wegen der besonderen Umstände des Falls haben wir mehrere Zeugen befragt und medizinische Berichte aus verschiedenen Quellen angefordert, unsere Ermittler sind damit noch nicht fertig. Alles braucht Zeit.“
Hogans Witwe Sky hat sich ebenfalls zur Causa geäußert. Sie bestätigte, dass das Zwerchfell der Wrestling-Ikone tatsächlich bei einer seiner zahlreichen Operationen in den vergangenen Jahren beschädigt worden sei. Die Ergebnisse der mittlerweile abgeschlossenen Autopsie wolle sie aber nicht kommentieren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.