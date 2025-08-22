Brisanter Verdacht rund um den Tod von Hulk Hogan

Der Bericht des Portals „TMZ“ hat in den USA für ordentlich Aufsehen gesorgt. Es geht darin um einen Verdacht, der in unter Verschluss gehaltenen Polizeiakten vermerkt sei, beruft sich das Portal auf eine Quelle aus dem Kreis der Ermittler. Demnach habe ein Ergotherapeut, der Hogan kurz vor seinem Tod behandelt hatte, die Polizei auf einen möglichen ärztlichen Kunstfehler hingewiesen, der für das Ableben der Wrestling-Legende verantwortlich sein könnte.