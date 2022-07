Im August droht erneut Unwettergefahr in Kärnten

Wettersturz am Donnerstag

Nach einer vorübergehenden Beruhigung sollte der Mittwoch ein Badetag werden, ehe ab Donnerstag ein Wettersturz einsetzt. „Da wird es nach derzeitiger Lage in Kärnten leider richtig gefährlich“, so Salmi. Auch für das ohnehin so schwer getroffene Gegendtal kann es erneut brenzlig werden.