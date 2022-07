Viele haben Angst, wieder nachhause zu gehen

Harte Worte bei Bürgerinformation

Bei einer Bürgerinformation am Donnerstag in Treffen wurde ausgesprochen, woran kaum jemand zu denken wagt: Wegziehen; woanders ein sicheres Haus bauen. „Nicht nur Besitzer von Häusern, die später in die rote Zone kamen, sondern auch andere Betroffene können Verhandlungen um eine Ablöse beginnen“, erklärt Gassler. „Aber völlig freiwillig. Ohne Zwang.“