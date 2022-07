Hochzeit auf Trümmern: Mure zerstörte ihr Haus

Am 29. Juni um zwei Uhr früh weckte Carmen und Sven Schatz in ihrem Haus in Sauerwald bei Arriach kräftiger Hagel. Wenig später stand bereits der Keller unter Wasser. „Da sind die Möbel herumgeschwommen wie auf der Titanic, Sven konnte mich gerade noch herausziehen“, schildert Carmen.