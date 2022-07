Gegendtal bald erreichbar: B98 wird freigegeben

Das ist die gute Nachricht: Am Dienstag wird die Sperre der Millstätter Straße B 98 aufgehoben, das Gegendtal ist danach von Süden aus wieder erreichbar. Die Unwetterkatastrophe hatte ja die B 98 über weite Strecken weggerissen und unpassierbar gemacht. Seither müssen Pendler und Touristen sehr weite Umwege über das Drautal und den sogenannten Glanz hinnehmen, um nach Afritz oder Feld am See zu gelangen.