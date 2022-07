„Aktion scharf“: Kein Maskenmuffel abgestraft

Gemeinsam mit der Polizei werden ab sofort wieder verstärkt Kontrollen in den Öffis durchgeführt. Auch Durchsagen soll es ab jetzt öfter geben. In Kürze sogar mehrsprachig. Dazu zusätzliche Informationen auf den Infoscreens. Wer sich nicht an die Vorschrift hält, muss jedenfalls mit einer Strafe in der Höhe von 50 Euro rechnen.