Wegen Maskenpflicht: Streit in Bus eskaliert

Nach wie vor muss in den Öffis in Wien eine FFP2-Maske getragen werden. Doch die Masken-Moral lässt nicht nur aufgrund der hohen Temperaturen der letzten Tage immer mehr nach. In Hietzing ist Montagabend ein Streit unter mehreren Fahrgästen so heftig entbrannt, dass einige den Bus sogar verlassen mussten.