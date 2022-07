Hyundai Ioniq 6: Porschiger Reichweiten-Star

Wenn man eine Ikone schaffen will, kreiert man am besten etwas völlig Eigenständiges, vielleicht sogar ohne den Plan, eine Ikone zu schaffen. Siehe Porsche 911, VW Käfer oder VW Golf. Will man etwas bauen, das von Anfang an als ikonisch bezeichnet wird (ungeachtet dessen, ob daraus eine Ikone wird), orientiert man sich an anderen Ikonen. Genau das hat man bei Hyundai gemacht und den Ioniq 6 auf die Räder gestellt. Mit ihrem zweiten Schnellladestromer haben die Koreaner nun Weltpremiere gefeiert und dabei weitere Details bekannt gegeben.