Nach Krisensitzung

Nächster Bundesliga-Trainer muss gehen

Deutsche Bundesliga
03.12.2025 16:34

Aus, Schluss – vorbei! Bo Henriksen ist nicht mehr Trainer beim FSV Mainz 05, dem Klub von ÖFB-Kicker Phillipp Mwene. 

Das deutsche Fußball-Bundesliga-Schlusslicht Mainz 05 hat sich am Mittwoch von Trainer Bo Henriksen getrennt. Drei Tage nach der 0:4-Schlappe gegen Freiburg zog der Verein der Österreicher Phillipp Mwene, Nikolas Veratschnig und Konstantin Schopp die Reißleine, U23-Coach Benjamin Hoffmann übernimmt interimistisch. Der Rückstand der Mainzer auf Relegationsrang 16 beträgt zwei und auf den 15. Platz drei Zähler. Dem Club droht damit nach 17 Oberhaus-Saisonen wieder der Abstieg.

„Leider gibt es im Fußball immer wieder Entwicklungen, die aus sportlichen Gründen eine Neuorientierung nötig machen“, begründete Sportvorstand Christian Heidel die Entscheidung und bedankte sich bei dem 50-jährigen Dänen. Interimsweise übernimmt U-23-Coach Benjamin Hoffmann vorerst das Training. 

Bo Henriksen
Bo Henriksen(Bild: EPA/FLORIAN WIEGAND)

Erst am Montag gab der FC Augsburg die Trennung von Cheftrainer Sandro Wagner, der lediglich vier seiner 14 Partien gewinnen konnte, bekannt.

Sandro Wagner
Nach nur 14 Spielen
FC Augsburg feuert Cheftrainer Sandro Wagner!
01.12.2025

Henriksen hatte die Mainzer im Februar 2024 in akuter Abstiegsnot übernommen und schließlich den Klassenerhalt geschafft. 2025/26 mischte man sogar weit vorne mit und qualifizierte sich für die Conference League. Dort gehört Mainz aktuell immerhin zur Spitzengruppe.

