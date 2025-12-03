Nächster Bundesliga-Trainer muss gehen

Das deutsche Fußball-Bundesliga-Schlusslicht Mainz 05 hat sich am Mittwoch von Trainer Bo Henriksen getrennt. Drei Tage nach der 0:4-Schlappe gegen Freiburg zog der Verein der Österreicher Phillipp Mwene, Nikolas Veratschnig und Konstantin Schopp die Reißleine, U23-Coach Benjamin Hoffmann übernimmt interimistisch. Der Rückstand der Mainzer auf Relegationsrang 16 beträgt zwei und auf den 15. Platz drei Zähler. Dem Club droht damit nach 17 Oberhaus-Saisonen wieder der Abstieg.