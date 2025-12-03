Nächster Bundesliga-Trainer muss gehen

Aus, Schluss – vorbei! Bo Henriksen ist nicht mehr Trainer beim FSV Mainz 05, dem Klub von ÖFB-Kicker Phillipp Mwene.
Das deutsche Fußball-Bundesliga-Schlusslicht Mainz 05 hat sich am Mittwoch von Trainer Bo Henriksen getrennt. Drei Tage nach der 0:4-Schlappe gegen Freiburg zog der Verein der Österreicher Phillipp Mwene, Nikolas Veratschnig und Konstantin Schopp die Reißleine, U23-Coach Benjamin Hoffmann übernimmt interimistisch. Der Rückstand der Mainzer auf Relegationsrang 16 beträgt zwei und auf den 15. Platz drei Zähler. Dem Club droht damit nach 17 Oberhaus-Saisonen wieder der Abstieg.
„Leider gibt es im Fußball immer wieder Entwicklungen, die aus sportlichen Gründen eine Neuorientierung nötig machen“, begründete Sportvorstand Christian Heidel die Entscheidung und bedankte sich bei dem 50-jährigen Dänen. Interimsweise übernimmt U-23-Coach Benjamin Hoffmann vorerst das Training.
Erst am Montag gab der FC Augsburg die Trennung von Cheftrainer Sandro Wagner, der lediglich vier seiner 14 Partien gewinnen konnte, bekannt.
Henriksen hatte die Mainzer im Februar 2024 in akuter Abstiegsnot übernommen und schließlich den Klassenerhalt geschafft. 2025/26 mischte man sogar weit vorne mit und qualifizierte sich für die Conference League. Dort gehört Mainz aktuell immerhin zur Spitzengruppe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.