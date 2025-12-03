Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Höhere Grundsteuer?

Stocker verspricht Gemeinden „andere Lösung“

Innenpolitik
03.12.2025 16:47
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist gegen eine höhere Grundsteuer.
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist gegen eine höhere Grundsteuer.(Bild: Eva Manhart)

Mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich kann die Versorgung der Bevölkerung nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen. Viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben daher eine Erhöhung der Grundsteuer gefordert, um die Einnahmen zu erhöhen. Die ÖVP ist dagegen, die SPÖ zeigt sich verhandlungsbereit.

0 Kommentare

Er sei sehr offen für die Forderung, sagte etwa Österreichs Vizekanzler Andreas Baber (SPÖ) am Mittwoch. Die Gemeinden bräuchten langfristige Lösungen, um entlastet zu werden. Anders klang Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Durch eine höhere Grundsteuer könne auch das Wohnen teurer werden, sagte er. Man werde jedenfalls mit den Gemeinden im Gespräch bleiben. Es werde eine andere Lösung geben.

Für die NEOS ist die Diskussion eine „Themenverfehlung“. „Einfach nur höhere Steuern zu fordern, ohne an den Strukturen etwas zu ändern, greift zu kurz. Das kostet nur die Bürger mehr Geld, bringt den Gemeinden aber langfristig keine Gestaltungsspielräume“, sagte Kommunalsprecherin Gertraud Auinger-Oberzaucher. Um die prekäre Finanzlage der Gemeinden nachhaltig zu verbessern, bräuchte es klare rechtliche Rahmenbedingungen und weniger bürokratische Hürden. Ziel sollte es sein, dass diese leichter kooperieren können, etwa bei Dienstleistungen für ihre Bürgerinnen und Bürger.

Lesen Sie auch:
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
02.12.2025
Hunde, Tickets & Co
Wien schraubt jetzt zahlreiche Gebühren nach oben
02.12.2025

Die Grundsteuer wurde seit vielen Jahren nicht mehr angepasst. Durch eine Erhöhung erhoffen sich die Gemeinden schnelles Geld. Sie sind überzeugt, dass das mit einem einfachen Gesetzesbeschluss möglich wäre.

Karoline Mitterer vom Zentrum Verwaltungsforschung hat gemeinsam mit einem Team eine Finanzprognose für den Städtebund erstellt. Demnach sind mehr als 50 Prozent der Gemeinden in Österreich sogenannte Abgangskommunen. Das bedeutet, dass ihre Einnahmen die Ausgaben nicht decken. Sie empfahl, die Krankenanstaltenumlage an die Länder zu streichen, aber auch Einsparungen, zum Beispiel bei der Infrastruktur.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
309.316 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
156.498 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
152.173 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1100 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
797 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
639 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Innenpolitik
Krone Plus Logo
ÖVP mit FPÖ
Triste Bilanz zur Koalitions-Halbzeit in Salzburg
Höhere Grundsteuer?
Stocker verspricht Gemeinden „andere Lösung“
Sorge in Deutschland:
Kontakt zu Pentagon in USA „wirklich abgebrochen“
VdB liegt vorne
So viel verdienen unsere Spitzenpolitiker 2026
Europaweites Register
Plakolm bildet Netzwerk gegen Hassprediger im Netz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf