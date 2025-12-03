Stocker verspricht Gemeinden „andere Lösung“

Für die NEOS ist die Diskussion eine „Themenverfehlung“. „Einfach nur höhere Steuern zu fordern, ohne an den Strukturen etwas zu ändern, greift zu kurz. Das kostet nur die Bürger mehr Geld, bringt den Gemeinden aber langfristig keine Gestaltungsspielräume“, sagte Kommunalsprecherin Gertraud Auinger-Oberzaucher. Um die prekäre Finanzlage der Gemeinden nachhaltig zu verbessern, bräuchte es klare rechtliche Rahmenbedingungen und weniger bürokratische Hürden. Ziel sollte es sein, dass diese leichter kooperieren können, etwa bei Dienstleistungen für ihre Bürgerinnen und Bürger.