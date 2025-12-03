Kontakt zu Pentagon in USA „wirklich abgebrochen“

Wendepunkt mitten in heikler Phase

Die Kommunikationsprobleme kommen in einer Phase, in der Deutschland sicherheitspolitisch vor einem Wendepunkt steht. Wie „The Atlantic“ berichtet, gehen deutsche Militärplaner davon aus, dass Russland spätestens bis Ende des Jahrzehnts ein NATO-Land angreifen könnte. Gleichzeitig ist unklar, ob die USA dann noch bereit wären, den europäischen Bündnispartnern in vollem Umfang beizustehen.