So viel verdienen unsere Spitzenpolitiker 2026

Erfasst von dieser Maßnahme sind neben Regierung, Bundespräsident und Parlamentsmitgliedern auch die Präsidentin des Rechnungshofes und die Mitglieder der Volksanwaltschaft.

Gehaltsobergrenze für Landeshauptmänner

Für die Landespolitik sind in dem Bezügegesetz Obergrenzen festgelegt, diese steigen um den Anpassungsfaktor von 2,7 Prozent. Die Obergrenze für das Gehalt eines Landeshauptmanns steigt demnach nun auf 23.268 Euro.