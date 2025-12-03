Vorteilswelt
VdB liegt vorne

So viel verdienen unsere Spitzenpolitiker 2026

Innenpolitik
03.12.2025 16:34
Die Bezüge von Bundespräsident, Regierungsmitgliedern, Nationalratsabgeordneten und ...
Die Bezüge von Bundespräsident, Regierungsmitgliedern, Nationalratsabgeordneten und Bundesratsmitgliedern werden auch im kommenden Jahr nicht steigen, weil die Regierung ein Gesetz für eine Nulllohnrunde im Parlament eingebracht hat.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Der Rechnungshof hat wie gesetzlich vorgesehen am Mittwoch den jährlichen Anpassungsfaktor für die Politikerbezüge veröffentlicht. Zumindest auf dem Papier. Denn schlagend wir die Erhöhung für die  meisten Spitzenvertreter nicht, da die Bundesregierung ein Gesetz für eine Nulllohnrunde im Parlament eingebracht hat. 

0 Kommentare

Der aus der Inflationsrate ermittelte Anpassungsfaktor beträgt für das Jahr 2026 2,7 Prozent. Die Gehaltstabelle mit der Nulllohnrunde für Bundespolitiker und der Anpassung der Obergrenzen für Landespolitiker sehern Sie in der Grafik unten.

Grafik Anpassung der Politikerbezüge 2026

Das Balkendiagramm zeigt die monatlichen Bruttobezüge österreichischer Politikerinnen und Politiker im Jahr 2026. Der Bundespräsident erhält mit 26.701 Euro den höchsten Betrag, gefolgt vom Bundeskanzler mit 23.840 Euro. Die Obergrenzen der Landespolitik steigen um 2,7 Prozent, während für Bundespolitik eine Nullrunde angekündigt ist. Die niedrigsten Bezüge erhalten Bundesratsmitglieder mit 5.176 Euro. Quelle: APA.

Alle fünf Parteien im Parlament für Nulllohnrunde
Dennoch werden die Bezüge von Bundespräsident, Regierungsmitgliedern, Nationalratsabgeordneten und Bundesratsmitgliedern wegen der angekündigten Nulllohnrunde auch im kommenden Jahr nicht steigen. Der Gesetzentwurf wurde bereits mit den Stimmen aller fünf Parteien im Verfassungsausschuss des Nationalrats gebilligt und soll kommende Woche im Plenum beschlossen werden.

Erfasst von dieser Maßnahme sind neben Regierung, Bundespräsident und Parlamentsmitgliedern auch die Präsidentin des Rechnungshofes und die Mitglieder der Volksanwaltschaft.

Gehaltsobergrenze für Landeshauptmänner
Für die Landespolitik sind in dem Bezügegesetz Obergrenzen festgelegt, diese steigen um den Anpassungsfaktor von 2,7 Prozent. Die Obergrenze für das Gehalt eines Landeshauptmanns steigt demnach nun auf 23.268 Euro.

Das Balkendiagramm zeigt die Bruttogehälter der Landeshauptleute in Österreich für 2025. Wien hat mit 22.657 Euro das höchste Monatsgehalt, das Burgenland mit 17.645 Euro das niedrigste. Nur in Oberösterreich ist ab Juli 2026 eine Erhöhung um 3,3 Prozent vorgesehen, in allen anderen Bundesländern bleibt das Gehalt gleich. Quelle: APA.

Ausnahme Oberösterreich
Allerdings haben auch acht der neun Bundesländer fürs kommende Jahr eine Nulllohnrunde für die Spitzenpolitik angekündigt. Einen anderen Weg geht nur Oberösterreich, wo die Politikerbezüge ab Juli um 3,3 Prozent erhöht werden sollen. Begründet wurde das damit, dass die Politikergehälter in Oberösterreich wie in vielen anderen Bundesländern unter der Bezügeobergrenze liegen und man bei der Selbstentwertung des Politikerberufs nicht mitmache.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading

Krone Plus Logo
ÖVP mit FPÖ
Triste Bilanz zur Koalitions-Halbzeit in Salzburg
Höhere Grundsteuer?
Stocker verspricht Gemeinden „andere Lösung“
Sorge in Deutschland:
Kontakt zu Pentagon in USA „wirklich abgebrochen“
VdB liegt vorne
So viel verdienen unsere Spitzenpolitiker 2026
Europaweites Register
Plakolm bildet Netzwerk gegen Hassprediger im Netz
