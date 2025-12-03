Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polster, Herzog & Co.

Das sind die Wunschgruppen unserer WM-Legenden!

Fußball International
03.12.2025 16:08
Legendentreffen auf dem Christkindlmarkt in Schönbrunn.
Legendentreffen auf dem Christkindlmarkt in Schönbrunn.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Die WM-Kicker von 1990 und 1998 trafen sich am Christkindlmarkt in Schönbrunn. Der „Krone“ verrieten sie ihre Traumgruppen für Österreich. Am Freitag (18 Uhr im Sportkrone.at-Liveticker) steigt die Auslosung für die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

0 Kommentare

Die erfolgreiche Quali der Truppe von Ralf Rangnick, der Sensationslauf der U17. Gründe genug für unsere bis dato letzten WM-Kicker (1990 und 1998), um sich endlich wieder einmal zu sehen und alte Geschichten aufzuwärmen!

Nach Eisstock-Partie zum Schnitzelessen
Die Rolle des Gastgebers übernahm Peter Artner. Der die Legenden-Kollegen nach Wien-Schönbrunn einlud. Wo Artner am prachtvollen Christkindlmarkt als Standl-Besitzer fungiert, u. a. wärmende Getränke und Langos zu bieten hat. Nach einer Eisstock-Partie vor der malerischen Schloss-Kulisse klang der Abend mit einem Schnitzelessen im Restaurant Figlmüller aus.

Toni Polster und Wolfgang Knaller beim Punschtrinken.
Toni Polster und Wolfgang Knaller beim Punschtrinken.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Peter Artner (li.) fungierte als Gastgeber.
Peter Artner (li.) fungierte als Gastgeber.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Nach einer Partie Eisstockschießen ...
Nach einer Partie Eisstockschießen ...(Bild: Mario Urbantschitsch)
... ließ man den netten Abend beim Schnitzelessen im Figlmüller ausklingen.
... ließ man den netten Abend beim Schnitzelessen im Figlmüller ausklingen.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Die „Krone“ wollte dabei von unseren WM-erprobten Ex-Kickern wissen, welche Gruppe sie David Alaba & Co. bei der Auslosung am Freitag (18 Uhr im Sportkrone.at-Liveticker) in Washington wünschen.

  • Toni Polster: Kanada, Katar, DR Kongo. „Bei der WM gibt es keine leichte Gruppe. Aber die könnten wir gewinnen, und dann schauen wir weiter.“
  • Andi Herzog: USA, Katar, Neuseeland. „Bei den USA war ich fünf Jahre Assistenztrainer von Jürgen Klinsmann. Außerdem würden wir dann in den USA spielen, was besser als in der unangenehmen Höhenlage von Mexiko wäre. Die Gruppe wäre machbar, und dann in der K.-o.-Phase hauen wir die Großen raus!“
  • Heimo Pfeifenberger: Argentinien, Schottland, Haiti. „Ich bin riesiger Fan von Argentinien und Lionel Messi. Wir haben es uns mal verdient, gegen den regierenden Weltmeister zu spielen und ihn vielleicht sogar auch zu besiegen.“
  • Michi Konsel: USA, Tunesien, Kap Verde. „Ich traue Österreich sehr viel zu, weil wir ein eingeschworenes Team haben.“
  • Harald Cerny: Kanada, Katar, Neuseeland. „Die Gruppe überstehen, dann traue ich dem Team alles zu.“
  • Peter Artner: Deutschland, Saudi-Arabien, Haiti. „Ich wünsche mir Deutschland, weil wir derzeit einfach besser sind. Und ich wünsche mir im WM-Verlauf eine Revanche gegen die Türkei, das EM-Aus tat weh.“
Porträt von Alexander Hofstetter
Alexander Hofstetter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
307.135 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
156.130 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.997 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1099 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
795 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
639 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Fußball International
Polster, Herzog & Co.
Das sind die Wunschgruppen unserer WM-Legenden!
Matchwinner im Pokal
Staunen über Baumgartner-Tore: „Ergibt total Sinn“
„Zahlen sind verrückt“
100er-Club für Haaland „eine große Sache“
Guardiola muss handeln
Manchester City droht gewaltiges Goalie-Problem
PL-Klub macht Ernst
Wildes Angebot: 150 Millionen Euro für Olise?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf