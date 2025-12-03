Das sind die Wunschgruppen unserer WM-Legenden!

Die WM-Kicker von 1990 und 1998 trafen sich am Christkindlmarkt in Schönbrunn. Der „Krone“ verrieten sie ihre Traumgruppen für Österreich. Am Freitag (18 Uhr im Sportkrone.at-Liveticker) steigt die Auslosung für die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
Die erfolgreiche Quali der Truppe von Ralf Rangnick, der Sensationslauf der U17. Gründe genug für unsere bis dato letzten WM-Kicker (1990 und 1998), um sich endlich wieder einmal zu sehen und alte Geschichten aufzuwärmen!
Nach Eisstock-Partie zum Schnitzelessen
Die Rolle des Gastgebers übernahm Peter Artner. Der die Legenden-Kollegen nach Wien-Schönbrunn einlud. Wo Artner am prachtvollen Christkindlmarkt als Standl-Besitzer fungiert, u. a. wärmende Getränke und Langos zu bieten hat. Nach einer Eisstock-Partie vor der malerischen Schloss-Kulisse klang der Abend mit einem Schnitzelessen im Restaurant Figlmüller aus.
Die „Krone“ wollte dabei von unseren WM-erprobten Ex-Kickern wissen, welche Gruppe sie David Alaba & Co. bei der Auslosung am Freitag (18 Uhr im Sportkrone.at-Liveticker) in Washington wünschen.
