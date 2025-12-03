Das sind die Wunschgruppen unserer WM-Legenden!

Nach Eisstock-Partie zum Schnitzelessen

Die Rolle des Gastgebers übernahm Peter Artner. Der die Legenden-Kollegen nach Wien-Schönbrunn einlud. Wo Artner am prachtvollen Christkindlmarkt als Standl-Besitzer fungiert, u. a. wärmende Getränke und Langos zu bieten hat. Nach einer Eisstock-Partie vor der malerischen Schloss-Kulisse klang der Abend mit einem Schnitzelessen im Restaurant Figlmüller aus.