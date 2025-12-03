Preis für Silber klettert auf Rekordniveau

Krieg in Ukraine wirkt sich auf Preise aus

Gestützt wurde der Gold- und Silberpreis auch durch die holprigen Verhandlungen über den Krieg in der Ukraine. Russland und die USA sind einem Kriegsende in der Ukraine bei einem Treffen im Kreml anscheinend nicht näher gekommen, doch der Dialog soll nach Moskauer Angaben fortgesetzt werden. Gold wird als sicherer Hafen gesehen.