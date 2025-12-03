Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Peršmanhof-Skandal

Amtsmissbrauch? Drei Beamte im Visier der Justiz

Steiermark
03.12.2025 16:35
Nach dem umstrittenen Polizeieinsatz vom 27. Juli am Peršmanhof in Kärnten hat die ...
Nach dem umstrittenen Polizeieinsatz vom 27. Juli am Peršmanhof in Kärnten hat die Staatsanwaltschaft Graz Ermittlungen gegen insgesamt drei Personen eingeleitet.(Bild: Museum Peršmanhof)

Der umstrittene Großeinsatz am Peršmanhof in Kärnten am 27. Juli, bei dem ein antifaschistisches Camp betroffen war, führt nun zu Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs. Drei Personen – darunter der Einsatzleiter, ein BFA-Beamter und der Bezirkshauptmann – stehen laut Medienberichten im Visier der Grazer Staatsanwaltschaft.

0 Kommentare

Der umstrittene Einsatz am Peršmanhof am 27. Juli in Kärnten zieht nun ein rechtliches Nachspiel nach sich. Eine vom Innenministerium eingesetzte Analysekommission kam bereits im Oktober zu dem Schluss, dass der Polizeieinsatz ohne rechtliche Grundlage erfolgte. Wie nun bekannt wurde, leitete die Staatsanwaltschaft Graz Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs gegen drei Personen ein, bestätigte Sprecher Arnulf Rumpold.

Verfahren gegen drei Beamte „eingeleitet“
Gegen wen konkret ermittelt wird, wollte die Staatsanwaltschaft nicht mitteilen. Das Medium „ZackZack“ berichtete jedoch über mögliche Tatverdächtige. Laut Informationen des Mediums handelt es sich um den Einsatzleiter, den Bezirkshauptmann und einen Beamten des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA).

Ein Anfangsverdacht sei bereits geprüft worden, erklärte Rumpold. Nun werde ein „Ermittlungsverfahren eingeleitet“. Laut dem Medium „ZackZack“ laufen die Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs gegen den polizeilichen Einsatzleiter bereits seit dem Sommer. Er wurde aber nicht suspendiert, sondern lediglich an eine andere Dienststelle versetzt. Hinzugekommen seien laut der Plattform nun Verfahren gegen einen Vertreter des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) sowie gegen den Bezirkshauptmann. Letzterer war zuvor auch vom Land Kärnten angezeigt worden.

Polizeieinsatz ohne Erlaubnis und ohne Kontrolle
Dem Einsatzleiter wird vorgeworfen, den Einsatz eigenmächtig initiiert und geleitet zu haben, „obwohl er dafür weitgehend nicht zuständig war“. Der Bezirkshauptmann habe sich lediglich auf eine Beobachterrolle beschränkt und damit seine Verantwortung für einen rechtmäßigen Ablauf als behördlicher Leiter vernachlässigt. Der BFA-Beamte habe Festnahmen angeordnet, ohne dazu ermächtigt zu sein, so die Analysekommission.

Der Großeinsatz am Peršmanhof, wo ein antifaschistisches Camp stattgefunden hatte, löste im Sommer einen Skandal aus. Die Polizei hatte laut dem Abschlussbericht offenbar ohne entsprechenden Befehl gehandelt. Der Vorfall führte in der Folge auch zu diplomatischen Verstimmungen mit Slowenien. Nicht nur sei das Vorgehen überzogen gewesen, sondern auch angesichts des geschichtsträchtigen Ortes unangemessen, so die Kritik, insbesondere seitens der historisch verfolgten Kärntner Slowenen.

Lesen Sie auch:
Am Peršmanhof fand der umstrittene Polizeieinsatz Ende Juli statt.
Peršmanhof-Bericht
Land bringt Anzeige bei Staatsanwaltschaft ein
24.10.2025
Peršmanhof-Causa
Vernichtende Kritik zum Einsatz bei Gedenkstätte
23.10.2025
Umstrittener Einsatz
Persmanhof: Innenministerium zieht Konsequenzen
30.09.2025

Der Bauernhof, der heute eine Gedenkstätte und ein Museum ist, war am 25. April 1945 Schauplatz eines Nazi-Massakers an Kärntner Slowenen, darunter auch Kinder. Insgesamt wurden elf Zivilisten getötet.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
309.316 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
156.498 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
152.173 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1100 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
797 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
639 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf