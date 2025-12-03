Amtsmissbrauch? Drei Beamte im Visier der Justiz

Ein Anfangsverdacht sei bereits geprüft worden, erklärte Rumpold. Nun werde ein „Ermittlungsverfahren eingeleitet“. Laut dem Medium „ZackZack“ laufen die Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs gegen den polizeilichen Einsatzleiter bereits seit dem Sommer. Er wurde aber nicht suspendiert, sondern lediglich an eine andere Dienststelle versetzt. Hinzugekommen seien laut der Plattform nun Verfahren gegen einen Vertreter des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) sowie gegen den Bezirkshauptmann. Letzterer war zuvor auch vom Land Kärnten angezeigt worden.