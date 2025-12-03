Feuerwehr rettete Kalb nach Absturz aus Güllegrube

Abgestürzt und in einer etwa vier Meter tiefen Güllegrube gelandet ist ein Kalb am Mittwochvormittag in Seekirchen in Salzburg. Da die Grube zur Hälfte befüllt war, zählte jede Minute. Der Löschzug Wirthenstätten rückte rasch aus – und rettete mit schwerem Atemschutz dem Tier das Leben.
Gleich zwei Feuerwehrleute kletterten über eine Leiter in die Güllegrube. Dort schafften sie es, dem Kalb einen Gurt anzulegen. Mit vereinten Kräften wurde das Tier dann aus der Grube gehoben.
Gemeinsam mit dem Besitzer wurde es noch mit warmem Wasser gewaschen – bevor es wohlauf zu seinen Artgenossen durfte. Der technische Einsatz dauerte für die Feuerwehr gut eine Stunde und konnte um 11.40 Uhr erfolgreich beendet werden.
