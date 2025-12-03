Feuerwehr rettete Kalb nach Absturz aus Güllegrube

Abgestürzt und in einer etwa vier Meter tiefen Güllegrube gelandet ist ein Kalb am Mittwochvormittag in Seekirchen in Salzburg. Da die Grube zur Hälfte befüllt war, zählte jede Minute. Der Löschzug Wirthenstätten rückte rasch aus – und rettete mit schwerem Atemschutz dem Tier das Leben.