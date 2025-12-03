Banden stehlen in Deutschland alte Fette und Öle

Schaden für Gastronomie und Entsorgungsunternehmen

Laut der Entsorgungsbranche fallen jährlich rund 120.000 Tonnen Altspeisefett in Deutschland an. Der Verband beklagt einen Millionenschaden, den sowohl die Gastronomie als auch deren Entsorgungsunternehmen hätten. Üblicherweise verkaufen Lokalbesitzerinnen und Lokalbesitzer das Fett an Recyclingunternehmen und diese verkaufen es an Raffinerien oder Aufbereitungsanlagen weiter. Pro 1000 Kilogramm Altfett werden bis zu 900 Euro gezahlt.