Hyundai Ioniq 6: Die Quadratur der Stromlinie

Je nach Blickwinkel fühlt man sich an einige Autos anderer Marken erinnert. In der Seitenansicht steckt ein wenig Mercedes CLS, am Heck kann man Porsche erkennen, allerdings nicht so deutlich, wie es noch bei der Studie EV Concept Prophecy war - wegen des doppelten Spoilers. Ein Stück Porsche steckt auch in der Front. Das Pixeldesign der Leuchten stammt aber ganz klar vom Ioniq5. Es bildet mit seinen quadratischen Elementen eine Art optisches Gegengewicht zu den runden Formen.