Habeck sichert Unterstützung im Krisenfall zu

An seiner Seite wollten viele glänzen. Leonore Gewessler (Grüne), Karoline Edtstadler, Martin Kocher (beide ÖVP) und Alexander Van der Bellen – innerhalb von acht Stunden absolvierte Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der gefeierte Krisen-Kommunikator der Ampelkoalition, eine Tour, die ihn vom Umweltministerium ins Kanzleramt, in das Wirtschaftsministerium bis in die Hofburg führte. Auch Vizekanzler Werner Kogler stand auf dem Programm, doch eine Corona-Infektion machte ausgerechnet ihm, der mit Habeck befreundet ist, einen Strich durch die Rechnung.