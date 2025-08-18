VAR streicht Palace-Tor, Glasner nimmt‘s mit Humor

Dass der Schiedsrichter Eberechi Ezes Freistoßtor gegen den FC Chelsea aberkannt hatte, nahm Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner nach Schlusspfiff (0:0) gelassen. „Letztes Jahr hatten wir einen aberkannten Freistoßtreffer in Brentford und haben verloren. Heute hatten wir ein aberkanntes Freistoßtor und haben unentschieden gespielt. Es geht also in die richtige Richtung“, so der 50-jährige Österreicher.