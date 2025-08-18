Vorteilswelt
Auf Weg in Kreißsaal

Schwangere bleibt in Krankenhaus in Aufzug stecken

Ausland
18.08.2025 07:56
Aufgrund der besonderen Umstände der werdenden Mutter war höchste Eile geboten.
Eine hochschwangere Frau war in einem Spital in Nordrhein-Westfalen mit ihrem Ehemann nachts gerade auf dem Weg in den Kreißsaal, als der Aufzug plötzlich steckenblieb. Sechs Feuerwehrleute rückten an, um die werdenden Eltern aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Die Situation stellte sich schwierig dar, denn die Kabine hatte zwischen zwei Etagen stillgestanden. Somit war „eine sofortige Befreiung nicht möglich“, zitiert „n-tv“ die Rettungskräfte vor Ort.

„Unverletzt befreit“
Aufgrund der besonderen Umstände der werdenden Mutter war jedoch höchste Eile geboten. Mithilfe eines Generalschlüssels gelang es der Feuerwehr schließlich, den Aufzug über die Notsteuerung in die nächste Etage zu bewegen. Das Paar wurde nach etwa 30 Minuten schließlich „unverletzt befreit“.

