Auf Weg in Kreißsaal
Schwangere bleibt in Krankenhaus in Aufzug stecken
Eine hochschwangere Frau war in einem Spital in Nordrhein-Westfalen mit ihrem Ehemann nachts gerade auf dem Weg in den Kreißsaal, als der Aufzug plötzlich steckenblieb. Sechs Feuerwehrleute rückten an, um die werdenden Eltern aus ihrer misslichen Lage zu befreien.
Die Situation stellte sich schwierig dar, denn die Kabine hatte zwischen zwei Etagen stillgestanden. Somit war „eine sofortige Befreiung nicht möglich“, zitiert „n-tv“ die Rettungskräfte vor Ort.
„Unverletzt befreit“
Aufgrund der besonderen Umstände der werdenden Mutter war jedoch höchste Eile geboten. Mithilfe eines Generalschlüssels gelang es der Feuerwehr schließlich, den Aufzug über die Notsteuerung in die nächste Etage zu bewegen. Das Paar wurde nach etwa 30 Minuten schließlich „unverletzt befreit“.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.