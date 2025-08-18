Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heim statt Kloster

Klage droht! Nonnen von Goldenstein kämpfen weiter

Salzburg
18.08.2025 08:00
Schwester Bernadette und Schwester Rita wohnten mehrere Jahrzehnte im Kloster Goldenstein. ...
Schwester Bernadette und Schwester Rita wohnten mehrere Jahrzehnte im Kloster Goldenstein. Mittlerweile sind sie im Altersheim gelandet.(Bild: Tröster Andreas)

Gegen ihren Willen landeten drei Salzburger Ordensschwestern im Altersheim. Jetzt erheben sie schwere Vorwürfe gegen ihre geistliche Obrigkeit. Müssen sich die Damen deshalb bald gar wegen Verleumdung vor Gericht verantworten?

0 Kommentare

Altersheim statt Kloster, Widerstand statt blinder Gehorsam! Die letzten Ordensfrauen von Goldenstein liegen weiter im Zwist mit dem Stift Reichersberg und der Erzdiözese Salzburg. Wie berichtet, vermachten die Schwestern auf Geheiß des Vatikans das Elsbethener Kloster je zur Hälfte den beiden Institutionen. Die betagten Nonnen gingen davon aus, ihren Lebensabend im Kloster verbringen zu dürfen. Ein Irrtum: Gegen ihren Willen landeten die Schwestern in der Seniorenresidenz Kahlsberg in Oberalm. Seither kämpfen sie um ihre Rückkehr nach Goldenstein.

Schwestern sind vollkommen mittellos
„Wir wurden verfrachtet“, klagten Schwester Bernadette, Schwester Rita und Schwester Regina der „Krone“ ihr Leid. Auch die Investigativjournalistin Edith Meinhart widmete den Nonnen bereits mehrere Episoden ihres Podcasts „Die Dunkelkammer“. Sie sagt: „Hier hört man zum ersten Mal ihre Stimmen und wie die Kirche mit ihnen umspringt.“

Lesen Sie auch:
Schwester Rita und Schwester Bernadette lebten mehrere Jahrzehnte im Kloster Goldenstein in ...
Krone Plus Logo
Heim statt Kloster
Nonnen klagen an: „Wir wurden verfrachtet“
17.08.2025

Was sie damit meint? Laut den Schilderungen durften die Ordensschwestern bei ihrem Zwangs-Umzug nicht einmal ihre persönlichen Gegenstände mitnehmen. Sie haben keinen Zugriff mehr auf ihre Konten, knapp 50.000 Euro in bar sollen verschwunden sein. „Das war das Erbe meiner Mutter“, sagt Schwester Bernadette.

„Der Tatbestand der Verleumdung ist offensichtlich“
Das Stift Reichersberg und die Erzdiözese widersprechen diesen Darstellungen vehement, die „Krone“ berichtete. Und: Vor wenigen Tagen hat die Präsidentin der Föderation der Augustiner Chorfrauen den drei Nonnen einen Brief geschrieben. Darin droht man offen mit einer Verleumdungsklage. „Der Tatbestand der Verleumdung ist offensichtlich“, heißt es.

Die Nonnen lebten mehrere Jahrzehnte im Kloster Goldenstein.
Die Nonnen lebten mehrere Jahrzehnte im Kloster Goldenstein.(Bild: Tröster Andreas)

„Sterbe sicher nicht im Seniorenheim“
Die Schwestern – sie führten auch mehrere Jahrzehnte die private Mittelschule Goldenstein – wollen dennoch standhaft bleiben. „Ich sterbe sicher nicht im Seniorenheim“, wettert etwa Schwester Bernadette.

Bezeichnend: Mittlerweile bekommen die standhaften Nonnen von Goldenstein über ehemalige Schülerinnen bereits Spendengelder.

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
192.037 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
136.452 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
134.905 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
2007 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
1954 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1885 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf