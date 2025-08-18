Klage droht! Nonnen von Goldenstein kämpfen weiter

Altersheim statt Kloster, Widerstand statt blinder Gehorsam! Die letzten Ordensfrauen von Goldenstein liegen weiter im Zwist mit dem Stift Reichersberg und der Erzdiözese Salzburg. Wie berichtet, vermachten die Schwestern auf Geheiß des Vatikans das Elsbethener Kloster je zur Hälfte den beiden Institutionen. Die betagten Nonnen gingen davon aus, ihren Lebensabend im Kloster verbringen zu dürfen. Ein Irrtum: Gegen ihren Willen landeten die Schwestern in der Seniorenresidenz Kahlsberg in Oberalm. Seither kämpfen sie um ihre Rückkehr nach Goldenstein.