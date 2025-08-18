„Da kotz‘ ich mich an“: Muslic platzt der Kragen

Die Partie war nach 14 Minuten unterbrochen worden, nachdem Antwi-Adjei den Linienrichter darauf aufmerksam gemacht hatte, rassistisch beleidigt worden zu sein. „Auf keinem Fußballplatz und generell im Alltag hat das nichts zu suchen“, meinte der Stürmer selbst. „Ich bin jetzt kein Typ, der jetzt nach Hause geht und weint, trotzdem finde ich es enttäuschend, dass man das in der heutigen Zeit noch vorfindet.“