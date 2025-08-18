Vorteilswelt
„Nicht akzeptabel“

Barca gewinnt 3:0 – und dennoch schimpft Flick

Fußball International
18.08.2025 06:49
Hansi Flick war mit dem Einsatz seiner Spieler unzufrieden.
Hansi Flick war mit dem Einsatz seiner Spieler unzufrieden.(Bild: AFP/JAIME REINA)

Trotz des 3:0-Erfolgs über den RCD Mallorca hatte Barcelona-Trainer Hansi Flick nach dem Spiel einiges zu bemängeln. „Gegen neun Mann mit 50 oder 60 Prozent zu spielen, ist nicht akzeptabel“, schimpfte der Deutsche über den Einsatz seiner Schützlinge gegen die in Unterzahl gelegenen Hausherren. 

Ab der 33. Minute standen nur noch zehn Mallorquiner auf dem Feld, sechs Minuten später waren es überhaupt nur noch neun. Trotz der Ausschlüsse von Manu Morlanes und Verdat Muriqi blieben die Angriffsversuche der zu diesem Zeitpunkt bereits mit 2:0 in Führung liegenden Katalanen weitgehend unambitioniert, erst in der 94. Minute sprach Lamine Yamal mit seinem Treffer zum 3:0 das Schlusswort.

Zwei Rote Karten gegen RCD Mallorca und drei Tore für den FC Barcelona hat's beim Duell der ...
Spanische Liga
Barcelona gewinnt gegen neun Mallorquiner mit 3:0!
16.08.2025

„Müssen schneller spielen“
„Ich mochte das Spiel nicht. Nach dem 2:0 und den beiden Roten Karten für Mallorca hat mein Team nur mit 50 Prozent gespielt – das gefällt mir nicht. Wir können es besser“, wollte sich Flick nach der Partie nicht auf den drei Punkten ausruhen. „Gegen neun Mann mit 50 oder 60 Prozent zu spielen, ist nicht akzeptabel. Wir müssen schneller spielen, den Ball kontrollieren und mehr Tore machen.“

Lamine Yamal traf zum 3:0.
Lamine Yamal traf zum 3:0.(Bild: EPA/MIQUEL A. BORRÀS)

Ob sich die Spieler die Forderung ihres Trainers zu Herzen nehmen, wird sich nächsten Samstag zeigen, wenn Barca bei Aufsteiger Levante gastiert.

