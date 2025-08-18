Barca gewinnt 3:0 – und dennoch schimpft Flick

Trotz des 3:0-Erfolgs über den RCD Mallorca hatte Barcelona-Trainer Hansi Flick nach dem Spiel einiges zu bemängeln. „Gegen neun Mann mit 50 oder 60 Prozent zu spielen, ist nicht akzeptabel“, schimpfte der Deutsche über den Einsatz seiner Schützlinge gegen die in Unterzahl gelegenen Hausherren.
Ab der 33. Minute standen nur noch zehn Mallorquiner auf dem Feld, sechs Minuten später waren es überhaupt nur noch neun. Trotz der Ausschlüsse von Manu Morlanes und Verdat Muriqi blieben die Angriffsversuche der zu diesem Zeitpunkt bereits mit 2:0 in Führung liegenden Katalanen weitgehend unambitioniert, erst in der 94. Minute sprach Lamine Yamal mit seinem Treffer zum 3:0 das Schlusswort.
„Müssen schneller spielen“
„Ich mochte das Spiel nicht. Nach dem 2:0 und den beiden Roten Karten für Mallorca hat mein Team nur mit 50 Prozent gespielt – das gefällt mir nicht. Wir können es besser“, wollte sich Flick nach der Partie nicht auf den drei Punkten ausruhen. „Gegen neun Mann mit 50 oder 60 Prozent zu spielen, ist nicht akzeptabel. Wir müssen schneller spielen, den Ball kontrollieren und mehr Tore machen.“
Ob sich die Spieler die Forderung ihres Trainers zu Herzen nehmen, wird sich nächsten Samstag zeigen, wenn Barca bei Aufsteiger Levante gastiert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.