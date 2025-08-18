Barca gewinnt 3:0 – und dennoch schimpft Flick

„Müssen schneller spielen“

„Ich mochte das Spiel nicht. Nach dem 2:0 und den beiden Roten Karten für Mallorca hat mein Team nur mit 50 Prozent gespielt – das gefällt mir nicht. Wir können es besser“, wollte sich Flick nach der Partie nicht auf den drei Punkten ausruhen. „Gegen neun Mann mit 50 oder 60 Prozent zu spielen, ist nicht akzeptabel. Wir müssen schneller spielen, den Ball kontrollieren und mehr Tore machen.“