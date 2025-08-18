Verletztes Kätzchen aus Kanalschacht gerettet

Mit Wasser aus Rohr geholt

„Das Tier war sehr verängstigt und bewegte sich weder vor noch zurück“, berichtet Einsatzleiter Löschmeister Markus Abuja, Gruppenkommandant der Hauptfeuerwache Villach. Schließlich konnte mithilfe von sieben Feuerwehrleuten die Katze aus dem Rohr geholt werden.

„Um das Tier behutsam zur Bewegung zu motivieren, wurde ein sanfter Wasserstrahl aus einem Feuerwehrschlauch eingesetzt – mit dem Ziel, es in Richtung einer der beiden Schachtöffnungen zu bewegen“, so der Einsatzleiter.