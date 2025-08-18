Gemeiner Dieb bremste Suche nach dementer Frau

Großaufgebot im Einsatz

Eine große Suchaktion wurde gestartet. Mehrere Streifenbesatzungen, eine Drohne, die Bereitschaftseinheit und der Polizeihubschrauber standen im Einsatz. Auch Teams der Rettungshundebrigade und des Roten Kreuzes wurden beigezogen.

Der Sohn startete auch auf sozialen Netzwerken einen Suchaufruf. Das brachte schließlich Erfolg. Einer 32-jährigen Linzerin fiel die demente Seniorin gegen 23.15 Uhr in einem Bus am Hessenpark auf. Dort wurde die Frau schließlich wohlbehalten von der Polizei gefunden.