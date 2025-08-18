Gemeiner Dieb bremste Suche nach dementer Frau

Es geht offenbar immer noch ein Stück skrupelloser und gemeiner. Ein Unbekannter stahl in Linz einem verzweifelten Pensionisten das Handy, der sich Hilfe suchend an ihn gewandt hatte, weil seine demenz- und zuckerkranke Ehefrau nicht mehr auffindbar war. Traurig: Auf dem Mobiltelefon war eine App installiert, mit der das Trackingarmband der Abgängigen geortet werden hätte können.
Für allgemeines Kopfschütteln sorgte am Sonntag ein Diebstahl rund um eine abgängige, kranke Seniorin bei den Einsatzkräften in Linz. Die an schwerer Demenz und Zuckerkrankheit leidende 68-Jährige war am Vormittag zunächst mit ihrem Ehemann unterwegs gewesen. Als dieser gegen 10 Uhr im Bereich der Unionstraße kurz einen Tankstellenshop aufsuchte, verschwand die Frau plötzlich.
Pensionist bat Passant um Hilfe
Die Abgängige war allerdings mit einem Trackingarmband ausgestattet, mit dem sie ihr Ehemann über sein Handy orten kann. Er ging zur Straßenbahnhalte Bulgariplatz und bat einen Passanten um Hilfe, da er sich nicht richtig orientieren konnte.
Der Fremde führte ihn zu einem Haus in der Wankmüllerhofstraße, in das er zwar hineinging, dann aber nicht mehr herauskam. Die Ortung der verschwundenen Gattin war dann nicht mehr möglich. Der verzweifelte Ehemann fuhr heim und alarmierte seinen Sohn (45), der die Polizei verständigte.
Großaufgebot im Einsatz
Eine große Suchaktion wurde gestartet. Mehrere Streifenbesatzungen, eine Drohne, die Bereitschaftseinheit und der Polizeihubschrauber standen im Einsatz. Auch Teams der Rettungshundebrigade und des Roten Kreuzes wurden beigezogen.
Der Sohn startete auch auf sozialen Netzwerken einen Suchaufruf. Das brachte schließlich Erfolg. Einer 32-jährigen Linzerin fiel die demente Seniorin gegen 23.15 Uhr in einem Bus am Hessenpark auf. Dort wurde die Frau schließlich wohlbehalten von der Polizei gefunden.
Frau fuhr den ganzen Tag mit dem Bus
Sie dürfte offenbar den ganzen Tag in dieser Buslinie verbracht haben. Die Linzerin war wohlauf und benötigte keine medizinische Hilfe. Ihr Sohn brachte sie nach Hause.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.