EU bezog mehr Gas aus den USA als aus Russland

Im Juni sind die russischen Gaslieferungen so stark zurückgegangen, dass erstmals mehr Gas aus den USA in die EU importiert wurde. Bereits seit März seien die weltweiten Exporte von Flüssiggas nach Europa im Vergleich zu 2021 um 75 Prozent gestiegen, berichteten US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim G7-Gipfel in Bayern.