Ralph Siegel: „Konnte kaum gehen und stehen“

Jürgen Drews gab Karriere-Ende bekannt

Siegels Musikerkollege Jürgen Drews (77) hatte im Mai ebenfalls eine Polyneuropathie-Erkrankung öffentlich gemacht. Am Wochenende kündigte der Schlagersänger nun an, sich Ende des Jahres von der Bühne verabschieden zu wollen. Er sei nicht mehr so belastbar wie früher und spüre, dass es ihm unheimlich guttue, zu Hause zu sein.