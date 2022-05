Auftritte abgesagt: So krank ist Jürgen Drews!

Der deutsche Schlagersänger Jürgen Drews will aus gesundheitlichen Gründen vorerst kürzertreten. „Ich bin nicht mehr so belastbar, wie ich es früher war und wie man es von mir gewohnt ist“, schrieb der 77-Jährige am Montag auf Instagram. Drews, der „König von Mallorca“, leidet nach eigenen Angaben an Polyneuropathie, einer Nervenkrankheit. Bis Anfang Juli will der Musiker vorerst keine Live-Auftritte absolvieren, bei denen er länger auf der Bühne stehen muss.