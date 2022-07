Digitaler Euro birgt Chancen und Herausforderungen

„Für Unternehmen und Händler, die Zahlungen in größerem Umfang akzeptieren, wäre hingegen womöglich eine gestaffelte Verzinsung von Beginn an besser geeignet“, sagte Nagel. Schwellenwerte müssten aber aus seiner Sicht so bestimmt werden, dass nicht in großem Stil Gelder aus Bankkonten abgezogen und in digitale Euro umgewandelt werden. Wo solche Obergrenzen oder Schwellenwerte liegen, werde allerdings erst kurz vor Einführung des digitalen Euro festgelegt, sagte Nagel.