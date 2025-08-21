Sturm: „Wird schwer, dieses Spiel zu vergessen!“

Parensen vermeidet Qualitätsdebatte

Die Niederlage legte die Baustellen des Meisters schonungslos offen. Sportchef Michael Parensen sucht weiter nach einem kopfballstarken Innenverteidiger und einem Stürmer. Das Spiel ändere an den Transferplänen nichts, hielt Parensen im Canal+-Interview fest. Zusätzliche Argumente in Form der Champions League wird der deutsche Nachfolger von Andreas Schicker am Transfermarkt nicht bekommen. Auf eine mögliche Qualitätsdebatte wollten sich Parensen und Säumel nicht einlassen. Parensen: „Die Mannschaft, die am Platz stand, hat im letzten Jahr die Meisterschaft gewonnen. Dass wir nicht zu viel Qualität in der ersten Elf verloren haben, ist ja unbestreitbar. Klar versuchen wir uns nichtsdestotrotz zu verstärken.“ Dabei waren die Grazer mit einer Defensive angetreten, die wegen Verletzungen so erst ein Mal – zuletzt in Ried – zusammengespielt hatte.