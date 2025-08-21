Regierung klagt große Handelsketten wegen Rabatten

40 Prozent aller Lebensmitteleinkäufe im Rahmen von Aktionspreisen

Schumann verweist auf die hohe Relevanz des Themas gerade im österreichischen Kontext: Rund 40 Prozent aller Lebensmitteleinkäufe erfolgen hierzulande im Rahmen von Aktionspreisen – ein EU-weiter Spitzenwert. Gerade dort, wo Rabatte eine so zentrale Rolle im Alltag spielen, seien verlässliche Preisangaben besonders wichtig. Die Sozialministerin erklärt: „Wir merken, dass viele Menschen die Preisentwicklungen bei Lebensmitteln als schwer nachvollziehbar empfinden. Das führt zu Verunsicherung – besonders in Zeiten, in denen das Haushaltsbudget ohnehin seit Jahren stark belastet ist. Viele Menschen sind deswegen auf Aktionen und Rabatte angewiesen. Es ist unsere Aufgabe, hier für mehr Klarheit zu sorgen und Vertrauen in Preisinformationen wieder zu stärken.“