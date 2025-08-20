Bitcoin nach Rekordhoch unter 114.000 US-Dollar

Von der nächsten Sitzung am 17. September erwarten sich Experten überwiegend eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. Einige Beobachter schließen auch eine Verringerung um 0,50 Punkte nicht aus. „Es dominiert die Sorge, dass Jerome Powell mit einer restriktiven Tonlage den Zinssenkungsfantasien Wind aus den Segeln nehmen könnte“, begründete Emden die Rückschläge beim Bitcoin.