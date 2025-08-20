Bitcoin nach Rekordhoch unter 114.000 US-Dollar

Der Bitcoin hat am Dienstag erneut nachgegeben und ist unter 114.000 US-Dollar (rund 97.660 Euro) gefallen. Am Nachmittag sank die älteste und bekannteste Digitalwährung bis auf 113.588 Dollar. Im frühen Handel hatte der Bitcoin noch 116.765 Dollar gekostet.
„Wenige Tage vor dem mit Spannung erwarteten Notenbanker-Treffen in Jackson Hole sind Investoren am Kryptomarkt weiter in Deckung gegangen“, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.
Von der nächsten Sitzung am 17. September erwarten sich Experten überwiegend eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. Einige Beobachter schließen auch eine Verringerung um 0,50 Punkte nicht aus. „Es dominiert die Sorge, dass Jerome Powell mit einer restriktiven Tonlage den Zinssenkungsfantasien Wind aus den Segeln nehmen könnte“, begründete Emden die Rückschläge beim Bitcoin.
Am vergangenen Donnerstag war dieser noch erstmals über die Marke von 124.000 Dollar geklettert und bis auf 124.517 Dollar gestiegen. Seither hat er nachgegeben. „Angesichts ambitionierter Kurshöhen bleibt der Griff an den Kassenhebel offensichtlich verlockend“, schreibt Emden. „Die Serie der Gewinnmitnahmen scheint noch nicht ausgestanden.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.