Leser fragen

Kann man mit Salz einem „Kropf“ vorbeugen?

Gesund
21.08.2025 06:00
Betroffenen sollten immer jodiertes Salz verwenden.
Betroffenen sollten immer jodiertes Salz verwenden.

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Christina K. (58): „Meine Mutter und auch meine Oma bekamen wegen Jodmangels einen Kropf und mussten operiert werden. Reicht Speisesalz mit Jod aus, damit ich mir das erspare?“

Prim. Priv.-Doz. Dr. Andreas Selberherr, Leiter der Abteilung für Allgemeine- und Viszeralchirurgie am Evang. Krankenhaus Wien: Jod ist ein essenzielles Spurenelement. Das bedeutet, der Körper ist auf die Jodaufnahme durch die tägliche Ernährung angewiesen. Seit den 1960er-Jahren wird daher in unserem Land dem Speisesalz Jod zugesetzt. Schon damals wurde erkannt, dass für das Vorkommen von Vergrößerungen der Schilddrüse, also Kropf (Struma), ein Jodmangel ursächlich war. Eine starke Unterversorgung mit Jod führt zu einer Unterfunktion der Schilddrüse, die der Körper dann durch eine Größenzunahme des Organs auszugleichen versucht.

Regelmäßig kleine Mengen jodiertes Salz
Die Jodierung von Speisesalz hat in den vergangenen Jahrzehnten zum deutlichen Rückgang dieser Jodmangel-Struma geführt. Wenn Sie sich ausgewogen ernähren und regelmäßig Ihre Speisen mit kleinen Mengen jodierten Salzes würzen, besteht kaum Gefahr eines Jodmangels. Gute Jodquellen sind auch fette Seefische wie Lachs, Makrele, Kabeljau sowie Meeresfrüchte, Eier und Milchprodukte.

Achtung: Da man bei einigen Schilddrüsenerkrankungen kein oder nur sehr wenig Jod zuführen sollte, gibt es heute im Lebensmittelhandel auch viele Salzarten ohne Zusatz von Jod zu kaufen. Daher bitte genau auf die Packung schauen!



Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter.

Meine Empfehlung: Wenn Sie in Bezug auf Ihre Schilddrüse unsicher sind, lassen Sie diese bitte einmal untersuchen. Bereits ein Bluttest sowie eine schmerzfreie Ultraschall-Untersuchung des Halses geben Aufschluss über den Zustand Ihrer Schilddrüse.

Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Karin Rohrer-Schausberger
