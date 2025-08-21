Kann man mit Salz einem „Kropf“ vorbeugen?

Prim. Priv.-Doz. Dr. Andreas Selberherr, Leiter der Abteilung für Allgemeine- und Viszeralchirurgie am Evang. Krankenhaus Wien: Jod ist ein essenzielles Spurenelement. Das bedeutet, der Körper ist auf die Jodaufnahme durch die tägliche Ernährung angewiesen. Seit den 1960er-Jahren wird daher in unserem Land dem Speisesalz Jod zugesetzt. Schon damals wurde erkannt, dass für das Vorkommen von Vergrößerungen der Schilddrüse, also Kropf (Struma), ein Jodmangel ursächlich war. Eine starke Unterversorgung mit Jod führt zu einer Unterfunktion der Schilddrüse, die der Körper dann durch eine Größenzunahme des Organs auszugleichen versucht.

Regelmäßig kleine Mengen jodiertes Salz

Die Jodierung von Speisesalz hat in den vergangenen Jahrzehnten zum deutlichen Rückgang dieser Jodmangel-Struma geführt. Wenn Sie sich ausgewogen ernähren und regelmäßig Ihre Speisen mit kleinen Mengen jodierten Salzes würzen, besteht kaum Gefahr eines Jodmangels. Gute Jodquellen sind auch fette Seefische wie Lachs, Makrele, Kabeljau sowie Meeresfrüchte, Eier und Milchprodukte.