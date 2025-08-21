Kabinen-Schlägerei: „So etwas noch nie erlebt!“

„Ereignis von extremer Schwere und Gewalt“

OM-Präsident Pablo Longoria sprach gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP von einem „Ereignis von extremer Schwere und Gewalt“, wie der Sender France Info berichtete. Er sei zwar nicht in der Umkleidekabine gewesen, könne aber nach Berichten der Beteiligten sagen: „Was dort passiert ist, war äußerst schwerwiegend und extrem gewalttätig – etwas, das ich noch nie zuvor erlebt habe.“