Kabinen-Schlägerei: „So etwas noch nie erlebt!“

Nach einer Kabinenschlägerei beim französischen Erstligisten Olympique Marseille kommen weitere schockierende Details ans Tageslicht. „Ich habe so etwas noch nie zuvor erlebt“, schüttelt Vereinspräsident Pablo Longoria den Kopf. Seine beiden Leistungsträger Adrien Rabiot und Jonathan Rowe setzte der Klub vor die Tür.
Die beiden seien „aufgrund eines inakzeptablen Verhaltens in der Umkleidekabine“ nach dem verlorenen Saisonauftakt bei Stade Rennes am vergangenen Freitag auf die Transferliste gesetzt worden, teilte der Klub mit. Zuvor hatte der Verein die beiden Stars auf unbestimmte Zeit suspendiert.
„Ereignis von extremer Schwere und Gewalt“
OM-Präsident Pablo Longoria sprach gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP von einem „Ereignis von extremer Schwere und Gewalt“, wie der Sender France Info berichtete. Er sei zwar nicht in der Umkleidekabine gewesen, könne aber nach Berichten der Beteiligten sagen: „Was dort passiert ist, war äußerst schwerwiegend und extrem gewalttätig – etwas, das ich noch nie zuvor erlebt habe.“
Zu wenig Einsatz?
Nachdem Marseille die Partie in Rennes trotz Überlegenheit 0:1 verloren hatte, machten in der Kabine Berichten zufolge mehrere Stammspieler, darunter auch der französische Nationalspieler Adrien Rabiot, Stürmer Jonathan Rowe Vorwürfe, er habe im Spiel nicht genug Einsatz gezeigt.
Nach einem verbalen Schlagabtausch mit schlimmen Beleidigungen zwischen Rabiot und Rowe sollen dann die Fäuste geflogen sein. Laut der Zeitung „La Provence“ soll der englische U21-Teamspieler seinen Mitspieler Rabiot zuerst geohrfeigt haben. Die beiden Fußballer machten zu dem Vorfall bisher keine Angaben.
