Krypto-Crash zeigt Schwächen digitaler Währungen

Notenbanken arbeiten an eigenen Digitalwährungen

Die BIZ hat sich in der Vergangenheit wiederholt kritisch zu Kryptowährungen geäußert. In ihrem jüngsten Bericht stellten die BIZ-Experten ihre Ideen für das zukünftige globale Währungssystem dar. In dieser Vision nutzen Zentralbanken die technischen Vorteile von Bitcoin & Co, um digitale Versionen ihrer eigenen Währungen bereitzustellen. Diese in der Fachwelt als „CBDC“ bezeichneten Digitalwährungen stehen bei vielen Notenbanken rund um den Globus ganz oben auf der Agenda. Laut BIZ arbeiten inzwischen etwa 90 Prozent aller Notenbanken an digitalen Versionen ihrer Landeswährungen. Ein treibender Faktor ist die Hoffnung, dass ihnen damit der Sprung in die Online-Welt gelingt und sie dadurch Kryptowährungen in Schach halten können. Die BIZ will dabei unter anderem sicherstellen, dass die CBDC auch grenzüberschreitend funktionieren.