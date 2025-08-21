Die Methode „Stachelschwein“

So bleibt als logische Konsequenz nur, die Ukraine selbst bis an die Zähne aufzurüsten („Methode Stachelschwein“), um sie nach einem eventuellen Friedensschluss gegen eine neuerliche Aggression zu „immunisieren“. Auch das bedürfte der Zustimmung des Kremls, wo ein ganz anderes Szenarium noch aus der Zeit der ersten, gescheiterten Istanbul-Verhandlungen in der Schublade liegt: ein Gremium von sogenannten Garantiemächten, in dem auch Russland vertreten wäre. Dann hätte der Kreml ein Mitsprache-, wenn nicht gar Veto-Recht in der Oberaufsicht über die Ukraine. So stellt sich Putin Sicherheit vor, nachdem er schon zwei bestehende Garantien für die Ukraine gebrochen hat.