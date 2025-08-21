Jetzt helfen Salzburger den Nonnen von Goldenstein

„Wir sind wirklich dankbar, die Hilfsbereitschaft ist unglaublich.“ Die Ordensschwestern Regina, Rita und Bernadette können es kaum fassen. Die Geschichte der letzten Nonnen vom Kloster Goldenstein bewegt die Salzburger – und lässt sie ihre Herzen und Geldbörsen öffnen. Knapp 1200 Euro spendeten sie bislang für die drei Frauen – das Geld verwaltet derzeit eine ehemalige Absolventin der Schule Goldenstein.