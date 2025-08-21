Jetzt helfen Salzburger den Nonnen von Goldenstein

Sie landeten gegen ihren Willen im Altersheim! Immerhin: Die drei gebeutelten Ordensfrauen von Goldenstein dürfen sich mittlerweile über kostenlose Arztbehandlungen und mehr als 1000 Euro an Spenden freuen.
„Wir sind wirklich dankbar, die Hilfsbereitschaft ist unglaublich.“ Die Ordensschwestern Regina, Rita und Bernadette können es kaum fassen. Die Geschichte der letzten Nonnen vom Kloster Goldenstein bewegt die Salzburger – und lässt sie ihre Herzen und Geldbörsen öffnen. Knapp 1200 Euro spendeten sie bislang für die drei Frauen – das Geld verwaltet derzeit eine ehemalige Absolventin der Schule Goldenstein.
„Wir wurden verfrachtet“
Wie berichtet, vermachten die Nonnen das Elsbethener Kloster samt Schule je zur Hälfte der Erzdiözese Salzburg und dem Stift Reichersberg. Ein Vertrag sollte sicherstellen, dass die Ordensfrauen ihren Lebensabend im Kloster verbringen können. Es kam anders: Die drei Frauen landeten gegen ihren Willen in einem Seniorenheim.
Laut ihren Schilderungen durften die Ordensschwestern nicht einmal ihre persönlichen Gegenstände mitnehmen. Sie haben keinen Zugriff mehr auf ihre Konten, knapp 50.000 Euro in bar sollen verschwunden sein. „Wir wurden verfrachtet“, lautet das bittere Fazit der drei Ordensfrauen. Die Erzdiözese und das Stift Reichersberg bestreiten diese Vorwürfe vehement – die „Krone“ berichtete.
Die Nonnen dürfen sich nicht nur über Spendengelder freuen. Ein Flachgauer Internist und Wahlarzt behandelte die Frauen kostenlos. Auch die Halleiner Zahnärztin Martha Bachmayer verrechnete für ihre Behandlungen keinen einzigen Euro. Anwalt Reinhard Bruzek kämpft seit einem Jahr darum, dass die drei Ordensfrauen zurück in ihr altes Zuhause ins Kloster nach Goldenstein können – ebenfalls bislang vollkommen ohne Honorar.
